Ведяхин: Платформенная экономика меняет рынок труда и конкуренцию

Совокупный оборот маркетплейсов, агрегаторов услуг и классифайдов в России в 2025 году достигнет 18,3 трлн рублей, что эквивалентно 8,5% ВВП.
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