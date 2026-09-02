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Орловские новости

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Ведяхин: Платформенная экономика меняет рынок труда и конкуренцию

Ведяхин: Платформенная экономика меняет рынок труда и конкуренцию

Совокупный оборот маркетплейсов, агрегаторов услуг и классифайдов в России в 2025 году достигнет 18,3 трлн рублей, что эквивалентно 8,5% ВВП.

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