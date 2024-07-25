Байден объяснил, почему поступился президентскими амбициями

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к американской нации. Политик заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями во благо демократии.
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