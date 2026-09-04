Bibi Makes Crystal Clear That Toppling Iran Is Israel's 'Central Mission, Within Reach' The Trump White House is reportedly looking to try and keep things 'quiet' related to the Iran war and Strait of Hormuz leading into the November midterms, after an intense flare-up in fighting this week.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым