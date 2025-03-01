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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Состоялась рабочая встреча архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана с руководством Центра ´Покрова´.

Состоялась рабочая встреча архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана с руководством Центра ´Покрова´.

26 февраля в Гомельском епархиальном управлении состоялась рабочая встреча архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана с руководством СПУ ´Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ города Бобруйска - директором Центра Андреем Владимировичем Зубенко и заместителем директора Кристиной Новоселовой.

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