Состоялась рабочая встреча архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана с руководством Центра ´Покрова´.

26 февраля в Гомельском епархиальном управлении состоялась рабочая встреча архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана с руководством СПУ ´Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ города Бобруйска - директором Центра Андреем Владимировичем Зубенко и заместителем директора Кристиной Новоселовой.
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