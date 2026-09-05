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Газета.ру

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"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

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