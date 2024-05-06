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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Минобороны РФ объявило о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.

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