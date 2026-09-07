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Царьград

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Лавров: Россия перевела 90% торговли в национальные валюты

Лавров: Россия перевела 90% торговли в национальные валюты

Глава МИД Сергей Лавров заявил на встрече в МГИМО, что Россия перевела почти 90% торговли на национальные валюты и долларозаменители, такие как юань и валюта ОАЭ, что защищает от использования доллара в качестве инструмента давления.

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