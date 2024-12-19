В Литве запретили службу в армии людям с гражданством РФ, Белоруссии и КНР

Парламент Литвы запретил принимать на службу в Вооружённые силы страны, а также в добровольческий Союз стрелков лиц с двойным гражданством, если одним из них является гражданство России, Белоруссии или Китая.
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