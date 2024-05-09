The New York Times: часть мозга Кеннеди-младшего съел червь и умер

Издание The New York Times со ссылкой на комментарии самого политика сообщило, что в мозге американского политика Роберта Кеннеди-младшего, собирающегося баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, обнаружили аномалию, которая может быть мёртвым паразитом.