👩 В Крыму пройдёт первый иммерсивный аудиоспектакль «Великие» о женщинах Симферополя Подробнее об одной из героинь аудиоспектакля рассказала руководитель проекта «Великие» Оксана Порохня.
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👩 В Крыму пройдёт первый иммерсивный аудиоспектакль «Великие» о женщинах Симферополя Подробнее об одной из героинь аудиоспектакля рассказала руководитель проекта «Великие» Оксана Порохня.