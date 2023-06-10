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  • сергей озеров
    Другой раз,удивляюсь комментаторам,которые выделяют,например,какой ногой забит гол,еще больше озадачивает комменты по...Новак против Рууд...
  • сергей озеров
    Сейчас идет настоящее рубилово между Факелом и Енисеем,горит на газоне,горит в тренерской зоне.играют жестко,эпизодам...Новак против Рууд...
  • сергей озеров
    да,не смогла Родина.а главное не должна была пропускать три дома,не по игре было. А так бы Парфенов мог сменить Юрана...Новак против Рууд...

Новак против Рууда в финале «Ролан Гаррос», новое видео Дзюбы, Хави просит 12 млн у «Барсы», апелляция «Спартака», «Денвер» в шаге от титула в НБА, Россия может сыграть с Катаром и другие новости

Новак против Рууда в финале «Ролан Гаррос», новое видео Дзюбы, Хави просит 12 млн у «Барсы», апелляция «Спартака», «Денвер» в шаге от титула в НБА, Россия может сыграть с Катаром и другие новости

Начнем наше субботнее утро с традиционного дайджеста 🥱 1. Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос».

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