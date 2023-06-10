Новак против Рууда в финале «Ролан Гаррос», новое видео Дзюбы, Хави просит 12 млн у «Барсы», апелляция «Спартака», «Денвер» в шаге от титула в НБА, Россия может сыграть с Катаром и другие новости

Начнем наше субботнее утро с традиционного дайджеста 🥱 1. Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос».
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