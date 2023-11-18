«Новую форму выдали», – Ксению Собчак разнесли за новый образ

Некоторые технички и то лучше одеваются перед выполнением своей работы...

Nataliya Nikolaevna

Не знает уже чем заявить о себе. Неинтересна стала ни для кого. К имитированному френчу забыла добавить курительную трубку. Красный лак и белый пояс лишнее. Что-то вкус стал ее подводить.