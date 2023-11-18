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«Новую форму выдали», – Ксению Собчак разнесли за новый образ

«Новую форму выдали», – Ксению Собчак разнесли за новый образ

В последнем выпуске своего популярного YouTube-шоу “Осторожно, Собчак” телеведущая Ксения Собчак решила поразить своих зрителей необычным образом.

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Комментарии
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КШ
Константин Шанцев
Некоторые технички и то лучше одеваются перед выполнением своей работы...
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13 час.
Nataliya Nikolaevna
Не знает уже чем заявить о себе. Неинтересна стала ни для кого.  К имитированному френчу забыла добавить курительную трубку. Красный лак и белый пояс лишнее. Что-то вкус стал ее подводить.
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13 час.
СГ
Светлана Грушкина
Однозначно природа на детях отдыхает.
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7 час.

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