В последнем выпуске своего популярного YouTube-шоу “Осторожно, Собчак” телеведущая Ксения Собчак решила поразить своих зрителей необычным образом.
«Новую форму выдали», – Ксению Собчак разнесли за новый образ
Комментарии
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КШ
Константин Шанцев
Некоторые технички и то лучше одеваются перед выполнением своей работы...
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13 час.
Nataliya Nikolaevna
Не знает уже чем заявить о себе. Неинтересна стала ни для кого. К имитированному френчу забыла добавить курительную трубку. Красный лак и белый пояс лишнее. Что-то вкус стал ее подводить.
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13 час.
СГ
Светлана Грушкина
Однозначно природа на детях отдыхает.
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7 час.
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