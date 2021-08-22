В России запустили эксперимент по выплатам нового ежемесячного пособия в 10 тысяч рублей Александр АлексеенкоВ высших правительственных кругах России уже давно идут разговоры о необходимости финансовой поддержки безусловного базового дохода россиян.
В России запустили эксперимент по выплатам нового ежемесячного пособия в 10 тысяч рублей Александр АлексеенкоВ высших правительственных кругах России уже давно идут разговоры о необходимости финансовой поддержки безусловного базового дохода россиян.
Свежие комментарии