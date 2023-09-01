Военное обозрение

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ЗРК Siper – новая система ПВО для армии Турции

ЗРК Siper – новая система ПВО для армии Турции

Архитектура комплекса Siper и функции его средств В конце двухтысячных годов турецкая оборонная промышленность занялась разработкой собственных зенитных ракетных комплексов.

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