Российская армия не испытывает дефицита боеприпасов или человеческого ресурса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж, преподающий сейчас военную стратегию и право в Портсмутском университете.