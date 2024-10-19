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Британский аналитик расстроил украинцев, развенчав миф об истощенности ВС РФ

Британский аналитик расстроил украинцев, развенчав миф об истощенности ВС РФ

Российская армия не испытывает дефицита боеприпасов или человеческого ресурса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж, преподающий сейчас военную стратегию и право в Портсмутском университете.

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