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В 60 с лишним он снова стал отцом, а его старшему сыну уже за 40: как Виктор Чайка построил семью заново

В 60 с лишним он снова стал отцом, а его старшему сыну уже за 40: как Виктор Чайка построил семью заново

У Виктора Чайки четверо детей, но между старшим сыном и младшими братьями — почти сорок лет. Когда композитор снова стал отцом, его первенец Алексей уже был взрослым мужчиной, а дочь Екатерина — самостоятельной девушкой.

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