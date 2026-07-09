Врач Фургал: аллергия на морепродукты может начаться внезапно

При употреблении морепродуктов может развиться внезапная аллергия. Об этом заявила ассистент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), врач-терапевт Университетской поликлиники ДВФУ Анна Фургал в беседе с ТАСС.