В Москве пройдет форум «Общественный транспорт 2026»

Форум «Общественный транспорт 2026» пройдёт 14 – 15 октября в Москве. Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
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