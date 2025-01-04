Уважаемые жители Бобруйского района

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!В преддверии праздников все мы связываем свои надежды с тем, что наступающий год будет лучше, чем предыдущий, загадываем заветные желания, верим в приближающееся волшебство, дарим близким тепло наших сердец.