Борис Пиотровский поддержал забег «Бегом с Дневником»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский принял участие в третьем благотворительном забеге «Бегом с Дневником» «Я обязательно буду участвовать в забеге! Сегодня прекрасная погода, наш любимый Крестовский остров.
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