Таджики требуют выдавать им квартиры: Диаспора открыто выступила против новых инициатив

Leonid PlиGin

В 90-е годы таджики отстреливали русских, выгоняя их из Таджикистана. Даже сейчас русскому человеку опасно там показаться. А сегодня они пришли завоёвывать Россию. Что тут непонятного. Давайте жильё и кайтесь, пока живы.