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Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава совершенного им нарушения

Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава совершенного им нарушения

Извинения блогера и рэпера Акима Апачева не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил в Судже, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона.

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