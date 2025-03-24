Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава совершенного им нарушения

Извинения блогера и рэпера Акима Апачева не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил в Судже, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии