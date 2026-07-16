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Инфляция вновь в центре внимания: ждать ли от Центробанка непопулярных решений

Инфляция вновь в центре внимания: ждать ли от Центробанка непопулярных решений

Центробанк ухудшил прогноз по инфляции до конца 2026 года. По этой причине бизнес уходит в пессимизм – по мнению ряда спикеров, не исключено, что на предстоящем заседании ключевая ставка будет повышена, несмотря на просьбы на высшем уровне.

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