Стройкомпанию «Байкальский институт проектирования» внесли в «черный список»

ООО «Байкальский институт проектирования» на два года внесли в реестр недобросовестных поставщиков за некачественное выполнение работ по проектированию жилых домов для детей-сирот в Тулуне, сообщает пресс-служба Иркутского УФАС России.
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