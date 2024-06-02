«Уклонисты» в России теперь не смогут получить водительское удостоверение

С 1 июня 2024 года правила дорожного движения в России пополнились новыми пунктами. Нововведения коснутся обладателей иностранных прав, водителей, севших за руль в нетрезвом виде и уклонистов от срочной службы в армии, сообщает PRIMPRESS.
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