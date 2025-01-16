Профессор Абанкина: Болонская система больше соответствует требованиям времени

При Болонской системе образования у студентов есть возможность самостоятельно формировать образовательную программу, выбирать для себя факультативы, что положительно отражается на их адаптивности в будущем, считает заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии