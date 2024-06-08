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Товарищеские матчи. Португалия против Хорватии, Испания сыграет с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой

Товарищеские матчи. Португалия против Хорватии, Испания сыграет с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой

В субботу Португалия сыграет с Хорватией, Испания – с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой.  Товарищеские матчи Словения – Болгария Дата проведения 8 июня, 16.

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