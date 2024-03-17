Стив Керр – о не засчитанном трехочковом Леброна: «Мне не нравится это правило. Какая разница, если человек заступил на полдюйма?!»

Лидер «Лейкерс» реализовал трехочковый за 2 минуты до конца встречи с «Голден Стэйт». Однако спустя 17 секунд игрового времени эпизод был пересмотрен, так как арбитры установили, что Джеймс заступил за линию.
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