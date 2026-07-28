БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константин Бондаренко назвал дату, когда в Трампа опять вселится «дух Анкориджа»

Константин Бондаренко назвал дату, когда в Трампа опять вселится «дух Анкориджа»

Украинский политолог — о том, что стоит за отставкой Федорова и что Зеленский наобещал хозяину в Анкаре Алексей Песков На фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время встречи (Фото: AP/TASS) На одном из своих последних выступлений на одном из наиболее популярных оппозиционных украинских видеоканалов политолог и историк Константин Бондаренко, ныне живущий в Вене, коснулся наиболее актуальных тем украинской политики.

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