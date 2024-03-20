Совфед подготовит обращение в ООН о вмешательстве Запада в выборы в РФ

Обращение в ООН и другие международные организации по поводу вмешательства западных стран во внутренние дела и избирательный процесс в России поручила подготовить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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