ФСБ рассекретила архив об использовании Японией биооружия в боях на Халхин-Голе

К 85-летию битвы у реки Халхин-Гол Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск.
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