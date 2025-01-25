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Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина

Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина

Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников с иронией высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Какой он российский нападающий? Он капитан команды Вашингтон Кэпитал!
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18 час.

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