Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина

Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников с иронией высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии