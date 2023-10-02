Китаянки удлиняют себе ноги при помощи фальшивых пупков

В Китае появился новый тренд - временная татуровка с изображением пупка. Наклейки обычно наносят на несколько сантиметров выше настоящего пупка, который затем скрывается юбкой или брюками, чтобы туловище казалось короче, а ноги - длиннее.
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