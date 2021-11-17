В «Севкабель Порту» открыли музей скейтбординга — с досками 80-х годов и кедами

Шоу-рум Skateshop55 16 ноября открыл в «Севкабель Порту» музей скейтбординга. По организаторов, это первая подобная площадка в России.
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