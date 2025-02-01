Какие автобренды могут уйти из России: прогнозы экспертов

2025 год начался для российского автомобильного рынка с не самых оптимистичных прогнозов. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предсказывает, что в ближайшие месяцы банкротство может коснуться значительного числа игроков отрасли.