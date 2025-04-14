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МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за задержания граждан в Москве

МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за задержания граждан в Москве

В МИД Киргизии вручили ноту российской стороне на фоне задержания граждан республики в Москве. «Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведённой правоохранительными органами операции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

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