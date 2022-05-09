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Бывший депутат Бундестага Гердт: в Германии предпочитают замалчивать тему оплаты газа за рублях

Бывший депутат Бундестага Гердт: в Германии предпочитают замалчивать тему оплаты газа за рублях

Депутат Бундестага с 2017 до 2021 года от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил, что вопрос приобретения газа из России за рубли в общественном дискурсе предпочитают не упоминать как один из наиболее неудобных вопросов.

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