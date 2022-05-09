Бывший депутат Бундестага Гердт: в Германии предпочитают замалчивать тему оплаты газа за рублях

Депутат Бундестага с 2017 до 2021 года от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил, что вопрос приобретения газа из России за рубли в общественном дискурсе предпочитают не упоминать как один из наиболее неудобных вопросов.