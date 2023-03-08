Жоау Мариу забил в 5-м матче ЛЧ подряд – первым из игроков «Бенфики» со времен Эйсебио

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу повторил достижение Эйсебио. 30-летний экс-хавбек «Локомотива» забил гол и отдал результативный пас в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1).
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