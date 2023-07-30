В Москве начнут производить первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом

Компания «Оксикор» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, начало производства которого намечено на начало осени 2023 года.
Компания «Оксикор» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, начало производства которого намечено на начало осени 2023 года.
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