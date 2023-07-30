RT Russia

11 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Дима, идиот ты, причем конченый, как и продажные спортсмены, которых ты так азартно защищаешь. Нашим настоящим спортс...Губерниев: только...
  • лина любимцева
    Читала и поняла. И все равно - ЧТО ИМ НУЖНО? Они просто так не приедут. "Ознакомительный визит" - с какой целью? Хоро...В Крым приехала г...
  • Рома Вихрь
    Читай медленно и два раза: «приехали с ознакомительным визитом». И не депутаты, а дипломаты. Разница существенная.В Крым приехала г...

В Москве начнут производить первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом

В Москве начнут производить первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом

Компания «Оксикор» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, начало производства которого намечено на начало осени 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх