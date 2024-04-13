В своих предыдущих материалах мы вам рассказывали о перспективах переговоров. Если вкратце, то никто не отказывается от них, на словах, но позиции сторон не совпадают диаметрально.
Перспективы переговоров. Заявлений много, а суть одна
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Но самое трудное я думаю будет денацификация,когда укры вынуждено будут улыбаться,а в тоже время держать в себе русофобию.
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6 час.
серый777 котов
А тут вариантов нет- или дома . на нашей искомо русской земле по нашим правилам . или рюкзак и здоасте гейропа . возьмите на
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5 час.
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