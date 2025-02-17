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В Архангельске 17 февраля отключат телерадиосигнал

В Архангельске 17 февраля отключат телерадиосигнал

Жителей Архангельска предупредили об отключении телерадиосигналаВ понедельник, 17 февраля, в областной столице будут проводить профилактические работы, в связи с чем в период с 9:00 до 18:00 ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала.

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