В Ленинском районе Челябинска фонтаном горячей воды снесло лестницу над теплотрассой

Дома в Ленинском районе Челябинска остались без горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 13 июля, на улице Гончаренко в Ленинском районе Челябинска.
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