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Британскую нищету, украинское зерно и мировой голод обсудят в «Патриоте»

Британскую нищету, украинское зерно и мировой голод обсудят в «Патриоте»

Британские семьи ходят в «Макдональдс», чтобы посидеть в тепле и умыться в раковинах. The Guardian пишет, что сотни тысяч британцев проводят все вечера в ресторанах быстрого питания, чтобы воспользоваться бесплатной ванной комнатой и гостиной.

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