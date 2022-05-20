Британскую нищету, украинское зерно и мировой голод обсудят в «Патриоте»

Британские семьи ходят в «Макдональдс», чтобы посидеть в тепле и умыться в раковинах. The Guardian пишет, что сотни тысяч британцев проводят все вечера в ресторанах быстрого питания, чтобы воспользоваться бесплатной ванной комнатой и гостиной.