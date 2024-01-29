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В Приморье браконьеры убили амурского тигра

В Приморье браконьеры убили амурского тигра

В Приморье нашли тушу амурского тигра. Животное застрелили и расчленили. Как сообщает центр «Амурский тигр», тушу амурского тигра со следами насильственной смерти обнаружили в окрестностях села Ясеневое Пожарского района Приморского края.

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