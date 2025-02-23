День защитника Отечества отмечают и в администрации Адмиралтейского района. Там 23 февраля открыли выставку «Полководцы Семеновской слободы».
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День защитника Отечества отмечают и в администрации Адмиралтейского района. Там 23 февраля открыли выставку «Полководцы Семеновской слободы».