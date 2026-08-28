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УЕФА завел дело в отношении «Црвены Звезды» за баннеры в память об экс-генерале Младиче. Бывший командующий армией Республики Сербской умер в тюрьме в Гааге в четверг

УЕФА может наказать « Црвену Звезду » за прославление военного преступника. Союз европейских футбольных ассоциаций завел дисциплинарное дело в отношении клуба после того, как его болельщики на матче с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы вывесили баннеры с надписями «Генерал» и «Вечная слава и благодарность», посвященные Ратко Младичу.

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