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Слезы радости и новый центр: Загитова запустила свою школу в Казани

Слезы радости и новый центр: Загитова запустила свою школу в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой сейчас 24 года, официально запустила собственную школу фигурного катания.

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