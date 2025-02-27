Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

Стрелок-сапер Сергей Степанов, который служит во взводе в одной из штурмовых рот 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, неделю выхаживал командира и сослуживцев, раненных в ходе выполнения боевого задания под Часовым Яром.
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