Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

Стрелок-сапер Сергей Степанов, который служит во взводе в одной из штурмовых рот 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, неделю выхаживал командира и сослуживцев, раненных в ходе выполнения боевого задания под Часовым Яром.