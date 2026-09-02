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Царьград

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Юшин требует помощи для приграничных производителей мяса России

Юшин требует помощи для приграничных производителей мяса России

Сергей Юшин отметил, что приграничные регионы России, производящие 23% мяса, часто сталкиваются с атаками ВСУ, что требует значительных затрат на безопасность.

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