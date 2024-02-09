Путин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин не исключил причастность ЦРУ к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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